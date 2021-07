L’incidente di Jey Alongi.

A Natale aveva portato ai suoi nuovi vicini dei piccoli pensieri e si era presentata ufficialmente. Era fatta così Jey Alongi, dall’animo dolce e sensibile, amante della natura e degli animali, ma dotata di grande grinta e coraggio. È morta questa notte, a 29 anni, in un incidente sulla statale 55, nel comune di Doberdò del Lago, in località Jamiano.

Era in auto con il fidanzato, Angelo Calligaro, 23 anni di Buja, anche lui rimasto ferito nello schianto e ricoverato ora all’ospedale di Cattinara. Con il ragazzo condivideva quella passione per la campagna che l’aveva portata, un anno fa, a comprare un piccolo appezzamento a Ronchis, frazione di Faedis, dove viveva con i suoi 2 cavalli e i suoi tre cani di grossa taglia.

Il lavoro e le sue passioni.

Una ragazza solare, cresciuta nella vicina Cividale, laureatasi alla Bicocca di Milano in fisioterapia, e che aveva viaggiato a lungo, tra la Spagna, l’Inghilterra e l’America, prima di tornare nel suo Friuli con un bagaglio non indifferente di esperienze. Accanto all’impegno con la campagna, esercitava la professione di fisioterapista in uno studio di Udine. La madre, Raffaella Mazzurco, insegna, invece, nella scuola primaria di Faedis. Ed è proprio nel comune che la notizia della scomparsa della ragazza ha creato subito un grande dolore, con il sindaco Claudio Zani e l’assessore Simone Grando, insieme agli altri componenti dell’amministrazione comunale, che si sono stretti intorno alla famiglia. “La notizia ci ha profondamente toccato – ha commentato il sindaco Zani -. Jey si era inserita nel nostro comune, facendosi ben volere. Esprimiamo tutto il nostro cordoglio per la tristissima scomparso e siamo vicini alla mamma”.

La tragica serata.

Una serata con gli amici finita in tragedia. Con il fidanzato Jey era partita nel pomeriggio da Faedis e avevano cenato in una Osmiza sul Carso. Una serata in allegria con qualche amico. Poi, intorno all’1,30, si erano messi in auto per rincasare. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Monfalcone, sulla statale del Vallone, il veicolo sul quale viaggiava la coppia ha sbandato finendo fuori strada. Jey è morta poco dopo in ospedale, nonostante il disperato tentativo dei medici di salvarle la vita. Angelo è stato trasportato a Cattinara e si trova lì ricoverato.

