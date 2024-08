Riprendono le passeggiate di “10mila passi di salute”

Con la fine delle vacanze estive, per mantenersi in salute e in forma, riprendono le passeggiate guidate organizzate da Federsanità ANCI FVG, insieme ai Comuni e alle associazioni locali, nell’ambito del progetto regionale “FVG in MOVIMENTO. 10mila passi di Salute”, sostenuto, dal 2018, dalla Regione FVG- Direzione centrale Salute, realizzato da Federsanità ANCI FVG, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche e il Corso di laurea magistrale in Scienze Motorie, del Dipartimento di Area Medica, dell’Università di Udine e PromoTurismo FVG in attuazione del Piano regionale della Prevenzione “Comunità Attive”.

L’obiettivo è quello di rendere facilmente accessibili a tutti le scelte salutari e promuovere i corretti di stili di vita, in primo luogo per alimentazione e movimento. A tal fine, dal 2019, il progetto ha promosso, in tutta la regione, la realizzazione di ben 82 percorsi (con cartelloni e segnaletica), “prevalentemente a piedi”, facili, accessibili per tutti e inclusivi, con particolare attenzione per le persone adulte, anziane e le famiglie, ma non solo.

Fondamentale è la collaborazione di ben 91 Comuni e moltissime associazioni locali, una rete in continua espansione. L’obiettivo è quello di costituire un “volano” di piacevoli opportunità per tutte le persone che vogliono camminare da soli, o in compagnia, tramite dei riferimenti sempre presenti in tutti i territori comunali, per cui i “Gruppi di cammino” e le associazioni locali sono i motori permanenti di nuove iniziative per il benessere e la socialità.

Con tale spirito le “Passeggiate della salute”, una ventina nel mese di settembre, propongono camminate in compagnia lungo i percorsi “10mila passi di salute” con la guida di istruttori esperti, laureati in Scienze motorie, guide turistiche e personale sanitario, dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie, etc.

Il primo appuntamento è a Fagagna, venerdì 30 agosto; il ritrovo sarà alle 17.15 al Parco del Cjastenar, situato in via Germanica, vicino al cartellone del progetto “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di Salute” nei pressi anche un parcheggio. Il gruppo sarà guidato da Marco Feruglio, dell’associazione A.S.D. Sport&Fun – che curerà anche la pratica di alcuni esercizi di attività fisica e fornirà utili informazioni per i coordinatori e partecipanti ai Gruppi di cammino, coordinati dal professor Stefano Lazzer, del Corso di Laurea magistrale in Scienze motorie del Dipartimento Area Medica, Università degli Studi di Udine.

La passeggiata durerà, complessivamente, circa 2 ore. L’iscrizione è gratuita, ma è necessario inviare una mail a protocollo@comune.fagagna.ud.it

Il percorso.

L’itinerario è denominato “Dal centro al parco” perché comincia dall’era verde dalla quale è possibile godere della splendida vista delle colline circostanti, con il noto castellano dove restano i ruderi delle massicce mura perimetrali, alcuni resti di torri e torrioni, e la “Collina del Cardinale” con il caratteristico profilo alberato di cipressi secolari e pini italici.

Il reticolato di percorsi del “parco del Cjastenâr”, ha una superficie complessiva di circa 50.000 metri quadrati ed è dotato di una ricca vegetazione arborea e arbustiva, consente lo sviluppo di molteplici attività legate al tempo libero, allo sport, all’esercizio fisico all’aria aperta. Tutta l’area è a esclusivo uso pedonale con percorsi che si snodano sull’intero parco, sia su terreno erboso, che su ciottolato e, in parte, su terra battuta.

Inoltre, è possibile usufruire di diversi spazi attrezzati con fontanelle d’acqua, panchine e tavoli di legno in zone ombreggiate, con giochi per bambini e servizi igienici. Infine, degno di rilevanza anche il “Giardino botanico” in cui è stato riprodotto il modello semplificato del querceto carpineto con presenze di specie arboree e arbustive tipiche della fascia fitoclimatica della zona. Il percorso si conclude in piazza Unità d’Italia, che annualmente, proprio in questo periodo ospita la tradizionale corsa degli asini a settembre.