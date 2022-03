Gli appartamenti messi a disposizione della Comunità collinare del Friuli.

Anche la Comunità collinare del Friuli mette a disposizione, a partire dal mese di maggio 2022, 12 appartamenti mono-bilocali, situati al primo piano dell’immobile dell’Atelier sito in via dei Colli a Fagagna per un totale di 30 posti per le famiglie in fuga dall’Ucraina. Si tratta di 12 appartamenti idonei all’accoglienza di nuclei familiari composti da 2/3 persone per un totale di 30 persone complessive. Gli appartamenti sono attualmente non arredati, ma è stata approvata l’urgente sistemazione, arredo e collegamento con le utenze.

Successivamente, verrà attivata la convenzione con la Prefettura di Udine ed individuato un gestore per i servizi necessari. “Siamo molto contenti di poter dare il nostro contributo alla grave situazione che sta sconvolgendo l’Ucraina – ha dichiarato il presidente della Comunità Collinare del Friuli, Luigino Bottoni –. La Collinare si è storicamente distinta per la sensibilità sui temi sociali e anche oggi, dati i tanti arrivi nella nostra regione, vogliamo mettere a disposizione ciò che possediamo. Questi 12 piccoli appartamenti rappresentano la sistemazione ideale per i piccoli nuclei familiari che, generalmente composti da donne, figli e anziani, cercano un alloggio. Stiamo completando alcune opere per renderli idonei ed accoglienti per poi presumibilmente incaricare una figura professionale per la fornitura di tutti i servizi necessari ai nuclei”.

