Friuli collinare in lutto, morto storico fantino delle corse con gli asini

Rino Presello, storico fantino delle corse con gli asini, è scomparso a 88 anni.

Lutto nel Friuli Collinare: a 88 anni è scomparso Rino Presello, noto per la sua passione nella corsa degli asini e nel palio dei borghi. La sua improvvisa morte è avvenuta dopo una caduta dalle scale nella sua abitazione giovedì scorso. Ricoverato all’ospedale di San Daniele, non è riuscito a riprendersi.

Presello, emigrato in Svizzera e poi tornato in Italia, era un imprenditore agricolo e storico fantino. Correva per il Borgo Riolo con la sua amata asinella “Menie”. Il suo carattere burbero ma dal grande cuore lo ha reso un punto di riferimento per la comunità di Fagagna. Lascia la moglie Miranda e i figli Elena e Marco. I funerali si terranno domani, martedì 20, alle 15 nella chiesa di San Giacomo, mentre oggi alle 20 sarà recitato il rosario nella chiesa delle suore. La comunità si stringe attorno alla famiglia Presello per un ultimo commosso addio.