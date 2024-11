Ladri in azione a Fagagna, rubati due orologi da 12mila euro

Il furto in una casa di Fagagna.

Colpo in un’abitazione a Fagagna nella giornata di lunedì 18 novembre. I ladri, approfittando dell’assenza del proprietario, hanno forzato una finestra per entrare in casa e hanno sottratto due orologi di lusso del valore complessivo di 12 mila euro. Il furto è avvenuto tra le 14 e le 20. Dopo aver commesso il furto, i malviventi si sono dati alla fuga, lasciando poche tracce.

A scoprire l’accaduto è stato il proprietario dell’abitazione, un uomo di 66 anni, che al suo rientro ha trovato l’amara sorpresa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Udine, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili.