L’incidente sulla provinciale 10 a Fagagna.

Ha perso il controllo dell’auto ed è definito dritto nell’avvallamento a bordo strada. Un incidente, avvenuto, questa sera, intorno alle 21:30, sulla provinciale 10 nel comune di Fagagna. Il conducente è rimasto ferito. È stato subito stato soccorso dai vigili del fuoco volontari di San Daniele e trasportato in ospedale dall’ambulanza del 118. Sulle cause sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

(Visited 315 times, 5 visits today)