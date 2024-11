A Fagagna una visone innovativa del mosaico artistico come idea regalo per Natale

Centrotavola, specchi, orologi, appendiabiti, portafiori, addirittura lavori commissionati ‘su misura’ ad esigenza del cliente. Questi e molti altri capolavori potranno essere ammirati alla singolare esposizione che fino al 12 gennaio 2025 sarà presente presso il Villaverde Hotel e resort di Fagagna. L’artista autrice di numerosi capolavori è la giovane e talentuosa Elena Bonazzoli, titolare di Arr&domosaico, laboratorio immerso nelle colline di Udine, che da oltre quindici anni realizza per i propri clienti opere uniche, artigianali e rigorosamente Made in Italy.

Dalla fase progettuale alla consegna infatti, i clienti vengono seguiti dall’ artista, che in questo periodo ha deciso di realizzare una raccolta specifica e molto diversificata di manufatti idonei a diventare delle idee molto suggestive e originali in occasione delle festività natalizie. “Ringrazio infinitamente la direzione del Villaverde Hotel e resort che ha messo a disposizione la struttura per questa esposizione, per me è un’ esperienza davvero molto importante -spiega Elena, che tiene a specificare- è fondamentale ricordare la mia totale dedizione alla realizzazione di creazioni personalizzate, ogni oggetto merita di avere una storia direttamente legata a chi lo commissiona“.

Il Resort sorge in un ambiente privilegiato, tra il verde delle colline, paesaggi e tramonti indimenticabili, mentre all’ interno è possibile svolgere numerosissime attività usufruendo della Spa, oppure solo degustando prelibatezze tipiche del territorio in un ambiente raffinato e curato in ogni minimo dettaglio, con personale molto cortese e attento alle esigenze della clientela.