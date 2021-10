Il raduno di auto d’epoca domenica a Fagagna.

Il Club friulano veicoli d’epoca chiude in bellezza la stagione annuale con il tradizionale raduno “Colori d’autunno” che per il 2021 coinvolge il territorio collinare morenico a nord di Udine.

Domenica 10 ottobre una trentina di auto d’epoca dei collezionisti iscritti al club presieduto da Italo Zompicchiatti si ritroveranno alle 9.30 presso la sede sociale di via Feletto 72 per procedere in direzione di Fagagna dove i partecipanti saranno accolti nel museo Cjase Cocel, una abitazione rurale del 1600 adibita a presentare la civiltà contadina in Friuli prima dell’avvento della meccanizzazione.

Un percorso suggestivo attende poi le “vecchie signore” che attraverseranno il territorio delle colline moreniche e i dintorni di San Daniele. Non mancherà una degustazione enogastronomica presso il ristorante Costantini di Collalto immersa nei colori d’autunno del Friuli collinare.

