Simat, l’azienda di Fagagna festeggia i 25 anni di attività

La Simat di Fagagna compie 25 anni.

La Simat Srl di Fagagna festeggia i 25 anni di attività. L’azienda specializzata nella produzione di macchine per la lavorazione dei tubi, è presente con le sue innovazioni in Europa e Messico, con oltre 300 macchine installate, operando principalmente nei settori automotive, veicoli industriali, HVAC-R, aerospaziale, arredamento, terzisti e grandi elettrodomestici.

“Questi venticinque anni di attività rappresentano un traguardo importante per un’azienda che ha saputo contraddistinguersi a livello internazionale sia per le performance di mercato sia per una significativa capacità di innovazione”, ha commentato l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta, la Simat fa parte di quel sistema regionale di piccole e medie imprese che costituiscono la colonna vertebrale dell’economia del Friuli Venezia Giulia. “Strategica e proficua – ha concluso Bini – è stata l’azione delle istituzioni e della Regione in particolare, i cui strumenti di sostegno hanno consentito alla Simat e a molte altre imprese del Friuli Venezia Giulia di poter superare momenti difficili come, tra tutti, la crisi generata dall’emergenza del Covid”. Presenti alla cerimonia, oltre all’assessore Bini, anche il sindaco di Fagagna Daniele Chiarvesio e il presidente di Confartigianato Fvg Graziano Tilatti.