L’agroalimentare del Friuli in vetrina a Fiume Veneto: arriva Agriflumen

Agriflumen, la Fiera Agroalimentare a Fiume Veneto.

Dal 27 al 29 ottobre si terrà a Fiume Veneto ‘Agriflumen – Fiera Agroalimentare’, una nuova manifestazione agro-culturale organizzata dal Comune di Fiume Veneto, in collaborazione con l’Associazione Sviluppo e Territorio, il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, la Camera di Commercio di Udine-Pordenone, Coldiretti, Ascom-Confcommercio, Anmil e Grimel srl.

Scopo dell’evento è la promozione della cultura agroalimentare del territorio di Fiume Veneto e, più in generale, della Regione Friuli-Venezia Giulia, attuando sinergie tra i vari attori coinvolti: aziende, esercenti, associazioni, scuole o enti pubblici, valorizzando la filiera corta territoriale e la cultura della terra e civiltà contadina.

Un fitto calendario di appuntamenti, saranno circa una ventina durante il weekend gli eventi divulgativi, conferenze tecniche, laboratori del gusto con la vendita dei prodotti e/o degustazione, laboratori creativi per bambini, presentazione di libri a cui si affiancherà la possibilità di assaggiare, degustare ed acquistare prodotti e preparazioni alimentari. Si parlerà di irrigazione, cibi sintetici, apicoltura, spreco alimentare e tecniche di conservazione, toponomastica e sicurezza sul lavoro.

“Un lavoro – dichiara l’assessore allo sviluppo economico Michele Cieol – che vede il coinvolgimento di Coldiretti, Università di Udine, SlowfoodFVG, il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna, Anmil, Associazioni locali, artisti e professionisti. Negli scorsi giorni abbiamo presentato il programma dell’evento in anteprima all’Assessore Regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier, che vogliamo ringraziare per aver sin da subito creduto nell’iniziativa”.

Saranno allestite casette di somministrazione e spazi di vendita, affidati a pubblici esercizi, artigiani, aziende agricole, associazioni principalmente di Fiume Veneto, anche in partnership tra loro. Altra novità da sottolineare, la presenza delle Pro Loco locali che gestiranno insieme e in sinergia uno spazio dedicato.

“Agriflumen- conclude l’assessore Cieol – è una novità nel panorama culturale di Fiume Veneto, una prima edizione non solo focalizzata sugli aspetti produttivi e culinari, ma anche sulle tradizioni, la cultura e la riscoperta del nostro territorio.”