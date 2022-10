Eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza, Fiume Veneto intensifica i controlli

Quanto emerso dal rapporto.

La Polizia Locale di Fiume Veneto, durante tutto il periodo estivo, ha proseguito i controlli sul territorio. L’obiettivo è mantenere un alto livello di sicurezza nel contesto comunale, sia in materia di circolazione stradale, che su quello della sicurezza ambientale e urbana.

Paolo Fort, Comandante della Polizia Locale di Fiume Veneto, spiega che “sono stati effettuati diversi sverzi mirati di controllo della velocità nei centri abitati con apparecchiature elettroniche in dotazione al Comando, nei punti sensibili del territorio comunale”.

Quanto è emerso dai controlli sono ben 141 sanzioni per eccesso di velocità, per un totale di 11 patenti ritirate. Tra queste ultime, il caso di un veicolo il cui superamento del limite era di oltre 60 km/h. Sono invece 35 le sanzioni per omessa revisione periodica del veicolo e 4 per mancanza di assicurazione obbligatoria. Si contano infine 18 sanzioni per omesso utilizzo delle cinture di sicurezza.

“Inoltre – prosegue il Comandante Fort – è stata accertata, con l’etilometro in dotazione, una violazione per guida in stato di ebbrezza, a carico di un conducente che ha tentato di sottrarsi ad un controllo stradale, schivando gli agenti che gli intimavano l’alt”.

Un episodio quasi surreale: “Il veicolo è stato fermato dopo un inseguimento sulla provinciale ‘delle Cinque strade’ e, all’esito dei controlli di rito, è stato accertato che il conducente presentava una concentrazione di 2,95 g/l di alcol nel sangue.”

Particolarmente soddisfatto della qualità dei controlli del Comando il sindaco Jessica Canton: “Con l’arrivo nell’organico del Comando di una Agente e l’insediamento del Comandante dott. Paolo Fort, i servizi di controllo del territorio hanno assunto una organicità e programmazione che nel corso del tempo sarà implementata e intensificata, specialmente per il contrasto della velocità nei centri abitati, per la tutela della vivibilità urbana e per il controllo e repressione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nei luoghi meno frequentati.”

“E’ intenzione dell’amministrazione comunale – conclude il sindaco – continuare ad investire in mezzi e risorse per garantire la sicurezza dei cittadini, anche grazie alla stretta sinergia con la Stazione dei Carabinieri di Fiume Veneto, che ringraziamo per il lavoro che svolge quotidianamente con alta professionalità.”