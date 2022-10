Disponibile in tutto il Friuli.

In Friuli Venezia Giulia spazio alla solidarietà sabato 15 ottobre con “Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di generi alimentari di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività quotidiana come fare la spesa in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà. “Dona la spesa” si tiene alla vigilia della giornata mondiale dell’alimentazione che si celebra il 16 ottobre in tutto il mondo per ricordare l’anniversario della data di fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, conosciuta come FAO.

Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno di quel territorio. Sabato 15 ottobre, all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle realtà locali aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare.

Tra i generi di prima necessità richiesti olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene della persona e della casa, e per l’infanzia.

I negozi aderenti.

Nella provincia goriziana i punti vendita interessati saranno quelli di Cormons, Gorizia, Gorizia Mercato, Ipercoop Tiare, Monfalcone Marcelliana e Ronchi dei Legionari.

Nell’udinese invece bisognerà recarsi a Buttrio, Cervignano, Cividale, Codroipo, Fagagna, Gemona, Latisana, Majano, Rivignano, San Daniele e a Udine nei centri di Via Bassi, Via Montegrappa e Via Pradamano.

Nella provincia di Pordenone hanno aderito all’iniziativa i negozi di Cordenons, Ipercoop Meduna, Maniago, Pordenone sia in Via Tessitura che a Pordenone Centro, Roveredo, Sacile e San Vito al Tagliamento.

A Trieste, infine, disponibile “Dona la Spesa” nei punti vendita di Largo Barriera, Poggi Paese, San Giacomo, San Sergio, Via Cavana, nonché all’Ipercoop Montedoro, Ipercoop Torri D’Europa e a Sgonico.