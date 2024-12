Il presepe vivente nella parrocchia di Praturlone a Fiume Veneto.

Torna il presepe vivente a Fiume Veneto: lo scorso venerdì 20 dicembre, la chiesa parrocchiale di Praturlone ha fatto da palcoscenico per la rappresentazione del presepe vivente, organizzata dal Comune di Fiume Veneto in collaborazione con il Coro Arcobaleno, la parrocchia S. Giacomo e con il supporto della Pro Loco Praturlone.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 60 persone, tra attori, comparse, musicisti, coristi e tecnici, per lo più volontari non professionisti, che hanno saputo dar vita a uno spettacolo unico e coinvolgente. La chiesa era gremita, con un pubblico attento e commosso che ha riempito ogni spazio disponibile, testimoniando l’affetto e l’interesse della comunità per questa tradizione natalizia.

La serata è stata un viaggio nella storia della Natività, reso ancor più suggestivo dalle esibizioni del Coro Arcobaleno, che ha accompagnato i momenti salienti della rappresentazione con canti toccanti e armonie coinvolgenti. Gli attori e le comparse, in abiti tradizionali, hanno interpretato con passione i personaggi del presepe, portando in scena un messaggio di speranza, unità e fede che ha toccato il cuore di tutti i presenti.

“Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento straordinario”, ha dichiarato il vicesindaco di Fiume Veneto Donatella Azzaretti, che ha curato anche la direzione artistica del progetto. “La partecipazione del pubblico e l’energia di tutti i coinvolti dimostrano quanto sia importante continuare a promuovere momenti di condivisione come questo. Un plauso particolare va alla sinergia tra le diverse realtà organizzative. Grazie all’impegno congiunto del Comune, della parrocchia, del Coro e della Pro Loco, è stato possibile creare un evento capace di unire tradizione e arte in un contesto suggestivo e spirituale”.