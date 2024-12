La Filarmonica di Pozzuolo festeggia i suoi primi 160 anni di storia

Filarmonica di Pozzuolo in festa per il traguardo dei 160 anni di storia.

La Filarmonica di Pozzuolo ha festeggiato un traguardo straordinario: 160 anni di storia, musica e impegno al servizio della comunità, un esempio unico di tradizione e vitalità che attraversa le generazioni.

In occasione del prestigioso anniversario, il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, insieme al collega consigliere Massimiliano Pozzo, ha voluto consegnare una targa di riconoscimento a nome dell’intera Assemblea regionale, sottolineando il valore storico, culturale e sociale dell’associazione.

Durante la cerimonia Bordin ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto: “Questi 160 anni rappresentano un compleanno davvero speciale. Non sono tantissime le realtà che possono vantare una storia così lunga e importante e vedere oggi la Filarmonica di Pozzuolo composta da tanti

giovani fa capire quanto prezioso sia stato il lavoro svolto in questo lungo percorso, che ha visto impegnate tantissime persone: presidenti, maestri, musicisti, volontari e amici che hanno affiancato la Filarmonica nel suo cammino”.

Bordin ha poi voluto evidenziare il valore culturale e sociale delle bande musicali per le comunità locali che “rappresentano un patrimonio, in quanto sono luoghi in cui c’è educazione musicale ma anche alla vita, attraverso una socialità che si rafforza grazie all’impegno di tante persone che amano il proprio paese”.