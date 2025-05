Nuovi investimenti per la cucina delle Fratte: modello di inclusione socio-lavorativa.

Un importante sostegno da Fondazione Friuli al progetto Taste Your Job ha dato nuovo slancio al percorso di rinnovamento e inclusione sociale portato avanti dalla Cucina delle Fratte, della Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe. La Cucina, attiva dal 2013 nella sede di proprietà del Comune di Fiume Veneto, rappresenta oggi un vero e proprio motore di inclusione socio-lavorativa sul territorio.

Ogni giorno vengono preparati e distribuiti oltre 300 pasti veicolati destinati ai Centri diurni dell’Azienda Sanitaria e ad alcune aziende locali. Un servizio fondamentale, che si affianca a un progetto sociale ancora più ampio: inserire nel mondo del lavoro persone con svantaggio, valorizzandone competenze e potenzialità.

Nel 2024, il Piccolo Principe aveva già investito 50.000 euro per l’acquisto di un nuovo forno e attrezzature per la produzione dei pasti in monoporzione. Quest’anno, ulteriori 40.000 euro, in parte coperti dalla Fondazione Friuli, saranno destinati al potenziamento della struttura con un nuovo abbattitore, una seconda cappa aspirante professionale, un cuoci-pasta, tavoli in inox per il confezionamento e frigoriferi industriali.

Il Rilancio delle Fratte.

Questo processo di crescita si inserisce all’interno del percorso di coprogettazione “Rilancio delle Fratte” avviata nel 2024 tra Comune di Fiume Veneto, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) e la rete di enti del terzo settore composta dalle cooperative Il Piccolo Principe (capofila), Coop Noncello e Il Ponte, e dall’associazione ARTSAM. L’obiettivo è valorizzare il complesso delle Fratte, un bene con destinazione sociale ed educativa frutto del lascito del Conte Ricchieri, con l’obiettivo di sviluppare una progettualità che unisca inclusione, formazione, lavoro, disabilità e salute mentale in una ideale continuità con il grande lavoro svolto dalla storica cooperativa Il Seme nell’area dell’ortofloricoltura.

“Crediamo fermamente nello sviluppo della Cucina – spiega Luigi Cesarin presidente del Piccolo Principe – perché rappresenta uno dei contesti più accessibili per l’inserimento lavorativo, dove ogni individuo può trovare la propria realizzazione. Attualmente, su 11 addetti, 5 sono lavoratori svantaggiati, e nell’ultimo anno abbiamo coinvolto 6 persone in tirocinio e gestito un corso di formazione con il Cefap per 10 partecipanti”.

Il sindaco Canton: “Un’opportunità per il territorio”.

Il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, sottolinea l’importanza di questo piano nel contesto della sede delle Fratte “Il rilancio della struttura, attraverso la Cucina delle Fratte, rappresenta un’opportunità imprescindibile per il nostro territorio, e questa coprogettazione vede la nostra amministrazione comunale in prima linea. La progettazione condivisa con Il Piccolo Principe e la Direzione socio sanitaria di ASFO punta a promuovere lo sviluppo lavorativo, l’inclusione sociale e l’azione educativa in un contesto che, anche grazie al prezioso lavoro svolto in passato dalla cooperativa Il Seme, è ormai un vero vanto per Fiume Veneto e un punto di riferimento per tutto il nostro territorio. Questo è un esempio concreto di come la collaborazione, una visione chiara e investimenti mirati possano generare valore sociale, economico e umano, partendo da un luogo che continua a rinnovarsi all’insegna della solidarietà e della dignità del lavoro e della persona umana”.