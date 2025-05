La cucina romana sbarca a Udine: arriva il Carbonara Festival

La prima edizione del Carbonara Festival a Udine.

Per la prima volta Udine ospiterà il Carbonara Festival, l’evento che celebra uno dei piatti più iconici della cucina italiana: stiamo ovviamente parlando della carbonara, che sarà accompagnata da altri inconfondibili piatti della cucina romana. L’evento porta con sé un ulteriore segno di novità: sarà il primo dopo tanto tempo a svolgersi in piazza XX Settembre, nel cuore della città. L’appuntamento è dal 16 al 18 maggio.



“Finalmente si può vivere questa piazza in maniera funzionale: eventi gastronomici di questo tipo sono un bellissimo richiamo attrattivo. Sono molto contento che ci sia questa opportunità, perché la città avrà l’occasione di vivere un luogo a noi molto caro”, ha dichiarato il vicesindaco Alessandro Venanzi.

Il festival

Udine capitale del gusto romano: per tre giorni, il cuore della città ospiterà il Carbonara Festival, un evento gastronomico imperdibile che avrà il doppio merito di portare i piatti più iconici della cucina romana in Friuli e di animare una delle piazza più belle del centro cittadino. Per tre giorni, i visitatori potranno immergersi in un’esperienza culinaria unica, fatta di sapori autentici, tradizioni secolari e piatti tipici della cucina romana: il Carbonara Festival trasformerà Udine in una vera e propria oasi del buon cibo, con stand gastronomici e cuochi direttamente da Roma.

Oltre alla regina indiscussa della cucina romana, la carbonara, il festival proporrà anche altre prelibatezze tipiche come l’amatriciana, la cacio e pepe, supplì, pinse, maritozzi e tanti altri piatti che raccontano la storia e le tradizioni della capitale. Non mancherà la musica dal vivo e l’intrattenimento: durante il festival ci saranno anche performance dal vivo.

Ecco gli orari delle tre giornate:

venerdì 16 maggio, dalle 18.00 a mezzanotte

sabato 17 maggio, dalle 12.00 a mezzanotte

domenica 18 maggio, dalle 12.00 a mezzanotte