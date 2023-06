Fiume Veneto, via libera al progetto di riqualificazione dei parchi

Fiume Veneto approva il progetto di riqualificazione dei parchi naturalistici.

La giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dei parchi naturalistici, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. “Tra gli obiettivi programmatici di questa amministrazione comunale – dichiara Roberto Corai, assessore ai lavori pubblici – rientrano le riqualificazioni e il potenziamento dei parchi e delle aree verdi.

Verrà realizzato un nuovo percorso ciclo-pedonale sulla sponda sinistra del fiume Fiume, che collegherà il ponte con la zona est del capoluogo, all’altezza di via Sacconi. La pista ciclabile sarà realizzata in materiali naturali, coerenti con gli ambiti attraversati, e che permettano di non ridurre la superficie permeabile del terreno. Si prevedono piantumazioni di nuovi alberi e siepi. L’opera permetterà anche un più agevole accesso ai mezzi che dovranno provvedere alla manutenzione delle sponde del fiume Fiume.

Il Mortol.

Nel prossimo futuro, inoltre, sono previsti degli interventi nell’area del Mortol, che sarà collegato, in continuità con il nuovo percorso ciclopedonale, al fine di proporre il rilancio di un’area di grande interesse naturalistico, che attende da molti anni di essere completata. Considerati anche i cantieri in corso per la riqualificazione e potenziamento degli argini a Fiume Piccolo, tutta l’asta del fiume Fiume che attraversa il centro abitato assumerà importanza e valore sia ambientale che sociale.”

L’opera approvata presenta un quadro economico di complessivi 370 mila euro, finanziati per 70 mila con fondi comunali e 300 mila euro attraverso dei finanziamenti che il Comune di Fiume Veneto ha ottenuto per lo scopo dalla Regione Friuli Venezia Giulia.