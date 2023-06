Maglietta rubata in centro a Udine, 22enne nei guai.

Nel pomeriggio di venerdì 9 giugno, gli agenti delle Volanti della Questura di Udine hanno condotto presso la locale casa circondariale, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Udine, un cittadino italiano, 22enne, residente in altra regione.

Il giovane, il 25 maggio scorso, era stato arrestato dalla Polizia di Stato per il furto aggravato di una maglietta a danno di un negozio di abbigliamento del centro e per la resistenza opposta poi agli operatori della Volante intervenuta sul posto, allertata da un addetto alla vigilanza dell’esercizio.

Il GIP del Tribunale di Udine, in sede di convalida dell’arresto, aveva emesso nei suoi confronti, sussistendo l’esigenza cautelare di impedire la reiterazione del reato, la misura del divieto di dimora in tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia, sistematicamente disattesa, visto che l’uomo veniva rintracciato ogni giorno in città: dopo le prime segnalazioni, il giudice ha quindi disposto l’aggravamento della misura, sostituendola con quella custodiale, eseguita venerdì.

Nelle ultime due settimane non è il primo ad esser stato sorpreso dalla Polizia a rubare o tentare di rubare capi d’abbigliamento in negozio: 5 le persone deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per quel reato dal personale delle Volanti della Questura udinese, due delle quali minorenni, affidati poi ai rispettivi genitori.