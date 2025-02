Fiume Veneto, contributo regionale di 320mila euro per rifare le strade in vista dell’arrivo del Giro d’Italia il 25 maggio.

La giunta comunale di Fiume Veneto ha ottenuto un contributo regionale di 320 mila euro, destinato al rifacimento dell’asfaltatura delle strade comunali in vista della partenza della 15esima tappa del Giro d’Italia 2025, che avrà luogo il prossimo 25 maggio.

Nel corso dell’ultima seduta, la giunta ha approvato una variazione di bilancio per recepire il finanziamento e ha contestualmente deliberato lo schema di convenzione con Friuli Venezia Giulia Strade, che si occuperà dell’esecuzione dei lavori di ripristino dei tratti stradali interessati.

L’intervento si rende necessario al fine di garantire le condizioni di sicurezza indispensabili per lo svolgimento della competizione ciclistica. I lavori riguarderanno il ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso di alcuni tratti stradali regionali e comunali, individuati a seguito di accurati sopralluoghi tecnici effettuati da Friuli Venezia Giulia Strade.

“Il Giro opportunità straordinaria per Fiume”.

“Il Giro d’Italia è un’opportunità straordinaria per Fiume Veneto, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per la valorizzazione del nostro territorio e per interventi nelle infrastrutture. Grazie a questo finanziamento regionale, potremo migliorare la sicurezza e la qualità delle nostre strade, offrendo ai cittadini e agli atleti un percorso ottimale”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche finanziarie Michele Cieol.

Oltre ai lavori finanziati con il contributo regionale di 320 mila euro, ulteriori interventi di asfaltatura interesseranno tratti di strade ex-provinciali, che saranno curati dall’Ente di Decentramento Regionale di Pordenone (EDR).