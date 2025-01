Giro d’Italia 2025, ecco dove e quando la carovana rosa passerà in Friuli

Le tappe del Giro d’Italia 2025 in Friuli.

E’ stata presentata ufficialmente all’Auditorium Parco della Musica a Roma la 108ª edizione del Giro d’Italia che prenderà il via venerdì 9 maggio da Tirana, in Albania, e si concluderà domenica 1° giugno ai Fori Imperiali di Roma: lungo il percorso, la carovana rosa passerà anche in Friuli con uno sconfinamento in Slovenia come omaggio alle Capitali della Cultura Europea.

21 tappe, 15 regioni e due giorni in Friuli Venezia Giulia

Il percorso prevede 21 tappe che attraverseranno 15 delle 20 regioni italiane, offrendo una combinazione di sfide pianeggianti, collinari e di montagna. In Friuli Venezia Giulia, le attese sono state confermate con due tappe significative.

Sabato 24 maggio si correrà la 16ª tappa, un percorso pianeggiante di 186 km da Treviso a Nova Gorica – Gorizia. Questo tracciato celebra Go!2025, passando attraverso la Bassa Friulana, Cormons e il Collio, e includendo due giri del circuito che collega le due città. Il dislivello previsto è di 1100 metri, rendendola una tappa adatta agli specialisti delle volate e degli arrivi di gruppo.

La giornata successiva, domenica 25 maggio, sarà dedicata alla montagna con la 17ª tappa, che partirà da Fiume Veneto e si concluderà ad Asiago. I corridori affronteranno 214 km e un impegnativo dislivello di 3900 metri, offrendo spettacolo sulle salite e una sfida cruciale per gli uomini di classifica.

La Regione si sta già preparando al passaggio del Giro: sono stati stanziati 6,5 milioni di euro per le opere di viabilità stradale. In particolare, 3 milioni di euro saranno destinati a Fvg strade, per garantire la sistemazione dei tragitti di propria competenza ma anche per interventi sulle viabilità comunali mentre altri 3,5 milioni son stati stanziati a favore degli Edr per riasfaltare e sistemare le strade di pertinenza, lungo le quali correranno gli atleti partecipanti al Giro.