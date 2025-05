Giro d’Italia, Fiume Veneto prepara un weekend ricco di eventi

Gli eventi a Fiume Veneto in occasione della partenza della 15ª tappa del Giro d’Italia.

Fiume Veneto si prepara a vivere un weekend straordinario in occasione della partenza della 15ª tappa del Giro d’Italia 2025. Dal 23 al 25 maggio, la città accoglierà residenti e visitatori con un ricco programma di eventi e iniziative pensate per celebrare il grande ciclismo e animare il territorio.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva una tensostruttura allestita presso il campetto da basket nell’area del Palazzetto dello Sport, cuore pulsante delle attività, che ospiterà spettacoli, momenti di intrattenimento, un chiosco e uno spazio giovani gestiti dalle Pro Loco del territorio fiumano.

Il programma

Venerdì 23 maggio – La Notte Rosa



Si parte alle 17.00 con l’inaugurazione di cinque mostre presso la Palestrina ‘Cubotto’:

Ricordi in Bicicletta

Leggende in rosa. I protagonisti del Giro d’Italia

A vae mi. Cento volte Bottecchia

Lassù, Marco Pantani

50 anni di Fiume Pedala

Alle 18.00 spazio allo sport con attività di spinning e padel in piazza Del Des. Alle 18.30 si aprono la tensostruttura e i chioschi enogastronomici in piazza Del Des, accompagnati dall’esibizione dei Cori Alpini.



La serata proseguirà alle 20.00 con musica e balli country in piazza Marconi e alle 20.30 con musica con DJ presso la tensostruttura. Gran finale alle 21.00 con La Notte Rosa 90210, uno show imperdibile con Radio Peter Pan, Carolina Marquez e … & The Pap’s.

Sabato 24 maggio – Un sabato per famiglie



Il programma prosegue sabato con iniziative dedicate alle famiglie: alle 16.00 animazione per grandi e piccini con La Tombola in Rosa, seguita alle 17.30 da letture animate per bambini.



Alle 19.00 spazio alla musica con Canzoni in bicicletta, l’esibizione degli allievi dell’Associazione Musicale CEM. Alle 20.00 si terrà la premiazione del concorso Le Vetrine in Rosa, realizzato in collaborazione con Confcommercio.



La serata si animerà con musica con DJ dalle 20.30, seguita alle 21.00 dallo spettacolo teatrale per famiglie Il Giro della Piazza. Alle 22.30 si torna a ballare con la musica con il DJ.

Domenica 25 maggio – Il grande giorno



La giornata clou si aprirà alle 7.30 con l’apertura dei chioschi nella tensostruttura, che ospiterà anche un maxischermo per seguire in diretta la tappa del Giro d’Italia.



Alle 8.00 l’atmosfera si scalderà con La Carovana del Giro, una sfilata di mezzi pubblicitari, musica e giochi che anticiperanno il passaggio dei ciclisti.



Un programma ricco di emozioni, sport, spettacolo e convivialità, per accompagnare la partenza del Giro d’Italia da Fiume Veneto e vivere insieme un momento storico per la comunità.

Il sindaco Jessica Canton: “Pronti per vivere un weekend straordinario”

“È con grande entusiasmo che ci apprestiamo a vivere un weekend straordinario, in occasione della partenza della 15ª tappa del Giro d’Italia 2025. Fiume Veneto si trasformerà in un palcoscenico di eventi unici, che spaziano dalla cultura allo sport, e siamo felici di poter offrire ai nostri cittadini e a tutti i visitatori l’opportunità di vivere da protagonisti questo importante momento,” ha dichiarato il Sindaco Jessica Canton.

“Dal 23 al 25 maggio, il nostro comune sarà al centro di un calendario ricco di iniziative, con attività per grandi e piccini, mostre, spettacoli, musica e tanto altro. Questo è un evento che coinvolge tutta la comunità, dalle associazioni locali alle Pro Loco, fino agli esercizi commerciali, creando un’opportunità di aggregazione e valorizzazione del nostro territorio. L’entusiasmo e l’impegno di tutti sono tangibili, e siamo certi che questo weekend resterà nel cuore di chi lo vivrà.”

“Siamo pronti a fare da cornice a un evento storico, che non solo celebra il ciclismo, ma offre anche la possibilità di scoprire Fiume Veneto sotto una nuova luce. Non vediamo l’ora di accogliere tutti e di condividere insieme momenti di festa, emozioni e tanto sport.”