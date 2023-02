Incidente all’altezza di Fiume Veneto.

Attimi di paura, oggi attorno alle 13, sulla Pontebbana all’altezza di Fiume Veneto, a causa di un incidente tra un’automobile e una corriera con una scolaresca a bordo.

I mezzi si sono scontrati sulla mezzeria, lasciando numerosi detriti sulla sede stradale. I vigili del fuoco hanno supportato il personale sanitario nel trasporto sul piano stradale dei due occupanti (l’autista della macchina è stata trasportata con lievi ferite all’Ospedale di Pordenone) e hanno messo in sicurezza il luogo del sinistro e verificato i danni ai mezzi. Presenti i carabinieri per le operazioni di competenza. L’incidente ha causato grossi disagi al traffico con lunghe code in entrambe le direzioni.