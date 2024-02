I lavori nella palestra di Fiume Veneto.

Terminati i lavori di efficientamento energetico della palestra delle scuole primarie di Fiume Veneto. L’investimento, pari a 90 mila euro, è stato finanziato con fondi PNRR – next generation EU, ottenuti dal Comune di Fiume Veneto per interventi di valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica degli immobili comunali.

I lavori hanno visto la sostituzione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria della palestra, nell’area di gioco, negli spogliatoi, nel corridoio e nei depositi, oltre all’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico con potenza pari a 6 kW dotato di accumulo con batterie da 16,6 kWh.

Gli altri interventi.

“La riduzione della potenza impegnata – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Roberto Corai – è del 33%. L’intervento ci permetterà anche di adeguare l’impianto di illuminazione alle normative in vigore per le gare agonistiche. E’ un altro tassello sugli investimenti per l’efficientamento energetico degli immobili comunali, dopo il grande piano di sostituzione di 2.600 punti luce della pubblica illuminazione, la sostituzione di caldaie con altra a maggiore efficienza, l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici, la sostituzione di infissi, il rifacimento dell’illuminazione a led del campo sportivo sintetico e gli altri interventi minori che abbiamo realizzato negli ultimi anni con l’obiettivo di una riduzione dei consumi e, conseguentemente, delle emissioni. Nell’arco del 2024 – conclude l’assessore Corai – proseguiremo con altri interventi di efficientamento degli impianti sportivi e di sistemi di recupero delle acque meteoriche per innaffiare i campi di gioco, opere per le quali abbiamo già ottenuto contributi su bando per 250 mila euro.”