A Buttrio arriva un medico di base e un pediatra.

Due nuovi medici titolari giungeranno a Buttrio tra la primavera e l’estate. Il 1° aprile si insedia il medico di medicina generale che va a sostituire il dottor Eliano Bassi, andato in pensione qualche mese e fa, posto temporaneamente coperto dalla dottoressa Tilatti, che resterà in servizio fino a fine marzo. Dal 1° agosto una nuova pediatra andrà a supplire il collega pensionato. “E così si normalizzerà in modo permanente la situazione – commenta il sindaco Bassi -. Il nuovo medico vanta una consolidata esperienza quale medico di medicina generale, mentre la pediatra proviene da un’esperienza ospedaliera”.

La scorsa settimana, informa Bassi, è stato firmato il nuovo accordo collettivo nazionale per la medicina generale, che dovrà essere ora vagliato dalla Corte dei conti e dalla Conferenza Stato/Regioni prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale; “vi saranno modifiche strutturali significative sull’attività dei medici e novità gestionali, con un potenziamento della sanità territoriale. Poi contiamo sempre di vedere a Buttrio un terzo medico, ciò dipende dai conteggi della Regione che attendiamo fiduciosi”.