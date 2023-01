Luci e segnaletica, Fiume Veneto rifà le strisce pedonali

Al via gli interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali nelle frazioni di Fiume Veneto.

Dopo gli interventi già eseguiti nel capoluogo, è al via il secondo stralcio della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali nelle frazioni di Fiume Veneto.

La riqualificazione dei passaggi pedonali prevede l’installazione di nuovi punti luce della pubblica illuminazione nei due sensi di marcia, per garantire una più efficace illuminazione notturna, il rifacimento di nuova segnaletica verticale di pre-segnalazione nei casi di maggior pericolosità e di quella orizzontale quali strisce di arresto e zebrature.

“Dopo l’ottimo risultato del primo intervento eseguito ormai un anno fa – dichiara il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Roberto Corai -, nel mese di gennaio inizieranno i lavori per mettere in sicurezza altri 11 attraversamenti pedonali, per un investimento complessivo di 100 mila euro: quattro a Bannia (in via Piave, via Manzoni, piazza Fermi e via Sauro, di fronte al campo sportivo), tre a Pescincanna (uno in via Volta di fronte alla scuola d’infanzia e due in prossimità di piazza San Michele), due nel capoluogo (in via Giovanni XXIII e in via San Francesco), uno a Cimpello (di fronte alla scuola primaria). In futuro adegueremo altri attraversamenti pedonali, per i quali, al momento, ci sono alcuni approfondimenti tecnici da effettuare”.

“Con questo secondo stralcio – conclude il vicesindaco Corai – sono 22 i siti che abbiamo messo in sicurezza, a cui si affianca la pressochè totale riqualificazione della pubblica illuminazione che ha visto la installazione di 2 mila e 600 nuove lampade a led che produrranno benefici sia dal punto di vista energetico, ma anche di abbattimento dell’inquinamento luminoso, concentrando la luce dove serve e non disperdendola”.