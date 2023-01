La giunta di Monfalcone approva la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Randaccio.

A Monfalcone partono i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Randaccio, nel tratto conclusivo di accesso al piazzale della Stazione Ferroviaria, già oggetto di intervento in alcuni tratti nel corso del 2019. Lo ha deliberato la giunta, approvando il progetto di fattibilità tecnica ed economica per poter affidare i lavori.

Le manutenzioni riguarderanno entrambi i marciapiedi posti ai margini della carreggiata, che saranno realizzati in cemento con finitura “a scopa”, in adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza e adattando i percorsi anche a persone con ridotte capacità motorie e con disabilità.

Il sindaco, Anna Maria Cisint, con delega ai Lavori Pubblici, ha spiegato così gli interventi: “Con questi lavori intendiamo incrementare le opere già effettuate negli ultimi anni, con un investimento complessivo di oltre 11 milioni di euro. Nel corso del 2022 sono stati completati i marciapiedi delle vie laterali a via Randaccio, quali Belforte, Porporella e Romana e questi ulteriori interventi completeranno l’opera di ripristino dei tratti usurati, intervenendo anche sulle finiture e gli attraversamenti pedonali rispondendo alle attuali normative, soprattutto in merito alla sicurezza delle persone ipovedenti o con disabilità motoria”.

Gli interventi in programma.

I lavori, che partiranno a febbraio e dureranno circa 90 giorni, riguarderanno la rimozione e il recupero delle cordonate esistenti previo taglio della pavimentazione bituminosa; la demolizione della pavimentazione del marciapiede esistente; la posa di cordonate nuove e/o di recupero; il rifacimento completo dei marciapiedi prevedendo la sistemazione del sottofondo in tout-venant e successiva realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo armato con finitura superficiale antisdrucciolo; la costruzione di nuovi attraversamenti pedonali con scivoli dotati di segnali tattili plantari per non vedenti; l’adeguamento o rifacimento degli scarichi stradali delle acque meteoriche a bocca di lupo e caditoie; il ripristino della segnaletica verticale.

Le cordonate verranno ricollocate nella stessa posizione delle esistenti e sarà effettuata la manutenzione e la riqualificazione delle aree verdi.

L’importo dell’opera ammonta a 163mila euro, finanziata per 62.500 euro con contributo statale assegnato al comune di Monfalcone in base alla Legge n. 234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024” e per 100.500 euro con fondi di bilancio comunale.