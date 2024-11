Fiume Veneto, esercitazione dei vigili del fuoco tra le macerie dell’ex scuola.

Nei giorni scorsi, i vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, insieme all’Associazione cinofila Pratense Cani da Soccorso, hanno svolto un’esercitazione congiunta tra le macerie della ex scuola media di Fiume Veneto, attualmente in demolizione. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e accolta con entusiasmo dal Corpo dei vigili del fuoco, rappresenta un’occasione significativa: da un lato, migliora la preparazione delle unità cinofile regionali; dall’altro, offre un ultimo utilizzo simbolico dell’edificio.

Presenti all’evento, il sindaco Jessica Canton e l’assessore alla Protezione Civile Alessandro Arnoldi hanno evidenziato l’importanza di queste attività per la sicurezza della comunità, sottolineando come la sintonia tra cane e operatore sia cruciale in situazioni di emergenza. “La formazione e l’addestramento sono fondamentali per garantire interventi tempestivi ed efficaci”, hanno dichiarato.

L’iniziativa ha rafforzato il legame di collaborazione tra i vigili del fuoco di Pordenone e il comune di Fiume Veneto, un’alleanza preziosa per fronteggiare le emergenze e valorizzare le competenze dei soccorritori.