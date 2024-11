Lavori in corso, chiudono gli uffici postali di Moruzzo e Precenicco

Chiudono per lavori gli uffici postali di Moruzzo e Precenicco.

Poste Italiane comunica che da mercoledì 30 ottobre gli uffici postali di Moruzzo, sito in via Centa, e Precenicco, sito in via della Commenda, saranno interessati da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Le sedi sono inserite nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti “con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide”.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Moruzzo e Precenicco la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato: nell’ufficio postale di Fagagna, sito in piazza Unità d’Italia, (per i cittadini di Moruzzo), aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; a partire da giovedì 31 ottobre nell’ufficio postale di Palazzo dello Stella, in via Stella, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.