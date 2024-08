La dottoressa Avoledo è attiva nel poliambulatorio di Bannia, inaugurato nel 2022

Il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, annuncia l’arrivo della dottoressa Debora Avoledo come nuovo medico di base. La dottoressa si è già insediata nel poliambulatorio di Bannia, una struttura moderna realizzata dall’amministrazione comunale e inaugurata nel 2022.

“Questo traguardo è il frutto del nostro impegno, intensificatosi negli ultimi mesi, e rappresenta un potenziamento significativo del servizio di medicina generale per i cittadini di Fiume Veneto, in un periodo in cui è particolarmente difficile reperire nuovi professionisti. Auguriamo buon lavoro alla dottoressa Avoledo”, ha detto Canton.

Salgono così a cinque i medici di base

Dall’1 agosto, salgono a cinque i medici di medicina generale, oltre a due pediatri di libera scelta, in servizio nel comune di Fiume Veneto, a cui si aggiungono i tre medici in servizio all’Ambulatorio Sperimentale di Assistenza Primaria (ASAP), ubicato in piazza Bagellardo, avviato in gennaio.

Il sindaco Canton ha, inoltre, sottolineato l’importanza del servizio di medicina generale per la comunità: “Garantire un accesso tempestivo e di qualità alle cure primarie è una nostra priorità. Con l’arrivo della dottoressa Avoledo, siamo in grado di offrire un supporto ancora maggiore ai nostri cittadini, riducendo i tempi di attesa e migliorando la continuità delle cure. Questo è un passo significativo verso una sanità più efficiente e vicina alle esigenze delle persone”.

Come cambiare medico di base

I cittadini interessati a cambiare il proprio medico di base possono recarsi allo sportello dell’Azienda Sanitaria di Azzano Decimo o utilizzare il portale regionale online ‘Sesamo’. Sarà data priorità a chi attualmente ha un medico con studio fuori comune.

La dottoressa Avoledo sarà disponibile su appuntamento nei seguenti orari: martedì, mercoledì e giovedì mattina dalle 10 alle 12.30, lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18, e venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.