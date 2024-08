Ancora temporali forti sul Friuli, nuova allerta meteo per venerdì 2

Attesi temporali anche forti su montagna e pianura. Allerta meteo della Protezione civile

Sul Friuli Venezia Giulia continua il periodo di instabilità, con temporali anche forti e raffiche di vento. Per questo, la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo gialla anche per la giornata di venerdì 2 agosto, dalle 12 a mezzanotte, quando l’afflusso di correnti umide in quota, concomitanti con la presenza di aria calda nei bassi strati favorirà i temporali.

Le previsioni meteo

Giovedì 1 agosto: dal pomeriggio, a partire dalla zona montana, saranno probabili rovesci e temporali, in estensione anche alla pianura e alla costa. I temporali potranno essere anche forti, con raffiche di vento.

Venerdì 2 agosto: dal pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sulla zona montana, in

successiva estensione alla pianura e, con minor probabilità alla costa. I temporali potranno essere

localmente forti.