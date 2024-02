Il padel piace sempre di più: arriva un altro campo a Fiume Veneto

Un secondo campo da padel a Fiume Veneto.

Il Comune di Fiume Veneto si aggiudica 200 mila euro dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per interventi e manutenzioni straordinarie degli impianti sportivi di via Verdi.

“Il contributo – dichiara il Sindaco Jessica Canton – sarà destinato innanzitutto a un secondo campo da padel, accanto a quello realizzato dall’amministrazione comunale nel 2023, che sta riscuotendo grande successo. Il progetto complessivo, che il comune di Fiume Veneto cofinanzierà con fondi propri per 50 mila euro pari al 20% del quadro economico, prevede anche nuove aree gioco per bambini, la realizzazione di percorsi di accesso agli spazi dell’impianto privi di barriere architettoniche, il ripensamento degli spazi nell’area che comprende, oltre ai campi da tennis, il beach volley e un campo da calcio dedicato alla preparazione dei portieri. Stiamo approfondendo anche la possibilità di provvedere da subito alla copertura di entrambi i campi, in modo da rendere la struttura utilizzabile anche nelle ore serali e nel periodo invernale”.

Il progetto e gli impianti sportivi a Fiume Veneto.

L’amministrazione Canton sta lavorando da tempo sugli investimenti nell’impiantistica sportiva: negli ultimi anni sono stati realizzati un campo da calcio in sintetico, una palestra all’aperto, il bike park, l’ampliamento e l’illuminazione del percorso vita, l’efficientamento energetico del bocciodromo e dei campi da calcio, il rifacimento delle pavimentazioni del Palazzetto e della palestra di Bannia. Nel prossimo futuro, oltre al secondo campo da padel, sono previsti ulteriori interventi di efficientamento energetico e recupero delle acque piovane per l’irrigazione, per i quali il comune ha già ottenuto finanziamenti per € 250 mila euro.

“Questo nuovo contributo regionale – conclude il sindaco Canton – ha premiato ancora una volta la progettualità e la determinazione di questa amministrazione comunale nel farsi trovare sempre pronta a cogliere le opportunità che i bandi regionali e nazionali mettono a disposizione, ottenendo per il nostro territorio, in questi anni, importanti risorse economiche destinate allo sport.”