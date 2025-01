Un premio per i migliori studenti di Fiume Veneto.

Si è svolta il mese scorso, alla presenza di familiari, amici e rappresentanti delle istituzioni scolastiche, la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli nell’ambito della terza edizione del bando promosso dalla Giunta comunale di Fiume Veneto. Dieci ragazzi, distintisi per l’impegno e gli eccellenti risultati conseguiti al termine della scuola secondaria di primo e secondo grado, hanno ricevuto un importante riconoscimento.

Il premio, istituito per incoraggiare e valorizzare il raggiungimento di un più elevato livello di formazione culturale e professionale, si basa sul rendimento scolastico, tenendo conto del giudizio ottenuto al termine del ciclo di studi. Gli studenti che hanno partecipato al bando e che hanno conseguito il massimo dei voti – 10/10 per la scuola secondaria di primo grado e 100/100 per quella di secondo grado – hanno ricevuto una borsa di studio del valore di 470 euro, con un incremento di 100 euro per i tre diplomati con lode.

“Lo studio, la scuola e l’istruzione – ha dichiarato il Sindaco Jessica Canton – rappresentano strumenti essenziali per migliorare la qualità della vita individuale e della comunità, oltre che un mezzo di affermazione personale. Con questa iniziativa vogliamo premiare il merito e l’impegno dei nostri ragazzi. La cerimonia di consegna dell’attestato è stata anche l’occasione per conoscere meglio i vincitori: ragazzi e ragazze impegnati nello studio, così come nello sport e nelle arti, a conferma dell’importanza di queste attività extrascolastiche per l’educazione e la crescita equilibrata dei nostri giovani. Il lavoro, il sacrificio e la dedizione sono valori fondamentali che dobbiamo custodire gelosamente, pilastri imprescindibili per una comunità come la nostra.”

Con la recente approvazione del bilancio di previsione 2025, l’amministrazione comunale ha inoltre confermato il proprio impegno per sostenere il merito scolastico, stanziando 5.000 euro per la quarta edizione del bando, relativa all’anno scolastico in corso. La Giunta comunale di Fiume Veneto si conferma così al fianco dei giovani e delle loro famiglie, ribadendo l’importanza di investire nell’educazione e nel merito per costruire un futuro migliore.