Rischio alluvioni, si lavora per la sicurezza.

Tema purtroppo di stretta attualità, quello del rischio alluvioni, e chi ne ha provato le conseguenze, lavora per evitare il ripetersi di quelle tragiche situazioni. A Fiume Veneto, quindi, sono in partenza i lavori per la messa in sicurezza del corso d’acqua, che prevedono il rifacimento del muretto esistente lungo la sponda, posto a margine del marciapiede, in località fiume Piccolo.

“Il nuovo manufatto – commenta l’assessore ai lavori pubblici Roberto Corai -, che avrà le stesse finiture dell’esistente, sarà rivestito in blocchi di laterizio pieni, pur mantenendo l’architettura caratterizzante il borgo. La nuova soluzione permetterà di installare, rapidamente e all’occorrenza, delle paratie mobili in grado di fornire maggiore protezione all’abitato in caso di piena del fiume Fiume”.

Per consentire i lavori, attraverso apposita ordinanza della Polizia Locale, sono stati istituiti per i prossimi 45 giorni, tra i civici 25 e 51 di via Fiume Piccolo, un divieto di sosta con rimozione e la circolazione a senso unico alternato nel tratto attualmente a doppio senso di marcia.

“L’intervento su Fiume Piccolo è solo una parte dell’opera che prevede il rafforzamento dell’argine sinistro e la sua prosecuzione verso nord, oltre al tombinamento del canale di guardia che confluisce all’impianto di sollevamento, opere necessarie per scongiurare altri eventi come quelli accaduti con l’alluvione del 2005, che tutti ben ricordiamo. Il risultato – conclude l’assessore Corai – garantirà una maggiore sicurezza per il centro di Fiume Veneto e consentirà con maggiore facilità le operazioni di manutenzione e pulizia delle sponde”.