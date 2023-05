A Udine crescono ancora i prezzi, ad aprile +0,3%

Leggero aumento dei prezzi al consumo nella città di Udine che, nel mese di aprile rispetto a marzo hanno mostrato crescita dello 0,3%. Se confrontato con aprile 2022, l’indice generale dei prezzi al consumo è risultato essere più alto del 7,8%.

Durante questo periodo, a Udine, sono aumentate principalmente i Servizi ricettivi e di ristorazione (+1,0%), Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,9%), Mobili, articoli e servizi per la casa, e Trasporti (entrambi +0,7%), Altri beni e servizi (+0,5%), Abbigliamento e calzature (+0,4%), e Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,1%). Le voci Servizi sanitari e spese per la salute, così come l’Istruzione, sono rimaste stabili. Al contrario, si è registrata una diminuzione nelle categorie Comunicazioni (-0,5%), Ricreazione, spettacoli e cultura (-0,4%), e Bevande alcoliche e tabacchi (-0,1%).

Considerando l’andamento generale, le categorie che hanno subito i maggiori incrementi sono stati i costi per l’abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+15,5%), i prodotti alimentari e bevande analcoliche (+11,7%), Servizi ricettivi e di ristorazione (+8,2%), Mobili, articoli e servizi per la casa (+7,5%), Altri beni e servizi (+5,8%), Ricreazione, spettacoli e cultura (+5,5%), Abbigliamento e calzature (+5,3%), Trasporti (+4,9%), e Bevande alcoliche e tabacchi (+4,5%). Inoltre, i Servizi sanitari e le spese per la salute hanno evidenziato un aumento del 2,4%, mentre le Comunicazioni sono aumentate dello 0,4% e l’Istruzione dello 0,3%.