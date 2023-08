Nuova scuola media di Fiume Veneto, si parte con i lavori

Si sono conclusi con le aggiudicazioni alle imprese vincitrici i bandi di gara per la demolizione e ricostruzione del terzo e quarto lotto e della nuova mensa della scuola media di Fiume Veneto. Nel 2019 la giunta comunale, constatate le difficoltà tecniche nell’adeguare sismicamente una struttura ormai datata, ha approvato un nuovo progetto generale che prevede la demolizione e ricostruzione di un nuovo plesso scolastico di circa 3000 metri quadrati, a cui si aggiunge anche la mensa scolastica, attualmente collocata nei locali dell’attiguo palazzetto dello sport, e un nuovo auditorium da 280 posti, struttura che la comunità di Fiume Veneto attende da decenni. I lavori del primo lotto, relativo alla palestra, e il secondo, riguardante le prime 6 nuove aule, si sono già conclusi.

“Un nuovo passo in avanti – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Roberto Corai – che permetterà, a breve, l’avvio dei lavori con l’obiettivo di avere a disposizione i lotti 3° e 4°, ovvero tutta la parte didattica del nuovo edificio per l’avvio dell’anno scolastico 2025. L’investimento complessivo per la nuova scuola è di oltre 12 milioni di euro, finanziati per la gran parte con contributi regionali, statali e PNRR che abbiamo saputo ottenere grazie all’efficace lavoro della giunta nel ricercare risorse da portare a Fiume Veneto per la realizzazione della nuova scuola, ma anche con fondi comunali. Pandemia, aumento prezzi, crisi energetica hanno creato problematiche non da poco, pur tuttavia siamo rimasti tenacemente concentrati nel raggiungere l’obiettivo finale, ovvero dare ai nostri alunni infrastrutture nuove, sicure e confortevoli dove poter studiare.”

Le imprese vincitrici dei bandi sono la Costruzioni Boz sas con sede a Meduno (PN) per il 3° lotto, l’ATI costituita da Gerometta srl di Spilimbergo e la Nuova Carlet srl di Fontanafredda per il 4° lotto e la Friulana Costruzioni con sede a Sedegliano (UD) per la mensa scolastica.