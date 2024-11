Vigili del Fuoco di Hude e di Pordenone per un campo scuola dedicato ai giovani

Grazie all’iniziativa del Comune di Fiume Veneto, lo scorso fine settimana si è discusso di un progetto di cooperazione tra il comando dei Vigili del Fuoco del paese gemellato di Hude, in Germania, e il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Un’opportunità di crescita e collaborazione per i giovani delle due comunità, fortemente voluta dal Sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, e dal Sindaco di Hude, Jörg Skatulla, in visita ufficiale al comune fiumano lo scorso fine settimana in occasione della manifestazione Agriflumen. Nella delegazione tedesca era presente anche il Vigile Jens Neemann, che ha avuto l’opportunità di confrontarsi con l’Ispettore antincendio Cristian Moni dei Vigili del Fuoco di Pordenone.

L’obiettivo di questo progetto è replicare in Italia un’iniziativa già consolidata in Germania: una settimana di campo scuola per ragazzi dai 10 ai 18 anni, dove i giovani partecipano a tornei ispirati a “Giochi senza frontiere”, con prove ludiche e addestrative ispirate, seppur in forma leggera, all’attività dei Vigili del Fuoco. La versione italiana del campo, proposta per il 2026, si terrà proprio a Fiume Veneto, che si appresta a ospitare una delegazione di circa 30 persone provenienti da Hude, composta da 10-15 ragazzi accompagnati dai rispettivi genitori. Questo progetto internazionale potrà offrire un programma stimolante e divertente in cui i giovani potranno mettersi alla prova e consolidare legami di amicizia e cooperazione tra le due nazioni.

Il Sindaco Jessica Canton ha espresso soddisfazione per il progetto, sottolineando: “Questa iniziativa rappresenta non solo un momento di crescita per i giovani, ma anche un’opportunità per Fiume Veneto di rafforzare i legami di amicizia con il comune gemellato di Hude. Siamo lieti di poter contribuire all’organizzazione di un evento che darà ai ragazzi esperienze educative e relazionali importanti, coinvolgendoli in attività che possono ispirarli anche nel loro futuro.”

Anche l’Assessore alla Protezione Civile, Alessandro Arnoldi, ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta un importante momento di formazione dei ragazzi e il consolidamento delle relazioni tra le nostre comunità. La collaborazione tra i Vigili del Fuoco di Hude e di Pordenone, coordinata dai due comuni, è un esempio concreto di come la solidarietà e l’educazione possano superare i confini.”