Un nuovo supermercato MD a Fiumicello Villa Vicentina.

E’ stato inaugurato, a Fiumicello Villa Vicentina in Via Biagio Marin 6, il quarto supermercato MD in Friuli, il primo nella provincia di Udine, alla presenza del Sindaco Alessandro Dijust.

Lo store “della Buona Spesa” si sviluppa su un’area di 900 metri quadrati a pianta rettangolare, in gran parte dedicata al food con banchi a libero servizio sul perimetro. Strutturato su sei corsie e con tre casse, il punto vendita propone dai prodotti stagionali del reparto ortofrutticolo con frutta e verdura rifornita quotidianamente, ai banchi di macelleria con i migliori tagli e selezioni, fino all’offerta di panetteria con pane caldo tutti i giorni. A completare l’offerta, il marchio Lettere dall’Italia® che testimonia come MD consenta una spesa sostenibile sia in ambito sociale che economico grazie a un modello attento alla scelta di produttori locali di eccellenza.

I clienti potranno contare su uno staff giovane (età media 30 anni) di 8 risorse, tutti del territorio locale. Il punto vendita, dotato di un ampio parcheggio open air di 60 posti auto, sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00.