La raccolta fondi in memoria di Giada Furlanut.

Sono stati gli stessi compagni di classe del Pertini di Monfalcone a voler organizzare una raccolta fondi in memoria di Giada Furlanut, 14 anni. Un gesto per esprimere la vicinanza al dolore che la famiglia, in modo particolare per papà Giuseppe e mamma Graziella, di Giada sta provando per la morte della ragazza avvenuta nei giorni scorsi. Sarà poi la famiglia ad indicare ai compagni di classe di Giada l’associazione o l’ente al quale devolvere il ricavato della raccolta fondi.

La tragedia.

Giada era a scuola, l’istituto alberghiero nella sede di Grado, quando ad un certo punto si è sentita poco bene. Dopo essere tornata a casa, a Fiumicello, le sue condizioni erano peggiorate. È stata portata subito all’ospedale Cattinara di Trieste, dove è stata ricoverata per un’embolia polmonare.

Una vita spezzata a soli 14 anni e il sogno della pallavolo sfumato. Un dolore immenso per i genitori per la perdita di Giada, la loro unica figlia. Gli stessi hanno consentito la donazione degli organi.

