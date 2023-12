Aspettando Natale insieme agli asinelli: l’iniziativa a Fontanafredda

L’iniziativa dell’associazione Sensiblart per bambini e genitori.

“Aspettando Natale” è la fantastica iniziativa realizzata dall’associazione zooantropologica Sensiblart, con sede a Fontanafredda, che quest’anno vuole coinvolgere i bambini al di sopra dei tre anni di età. Domenica 10 dicembre infatti, dalle 15 alle 16,30, ci sarà l’occasione per i più piccoli ma anche per i genitori, di prendere parte a delle esclusive attività con gli asinelli, per insegnare ai bimbi fin dalla tenera età il giusto approccio con gli animali.

“La nostra associazione ma soprattutto questa iniziativa è stata pensata per educare i bambini al rispetto e al giusto modo di interagire con animali che a volte non troviamo così frequentemente nelle nostre case” spiega la presidente dell’associazione Monica Lincetto. Durante il tempo a disposizione, dove ci sarà la possibilità di imparare a preparare la merenda per le bestiole e soprattutto il modo corretto per somministrarla, l’educatrice andrà ad insegnare e portare ad esempio il giusto approccio con gli asinelli . Al termine della giornata, un aperitivo conviviale assieme a tutte le famiglie che parteciperanno all’iniziativa.

“Per moltissimi anni ho portato il mio progetto nelle scuole dove, assieme ai miei due cagnolini, insegnavo ai bambini quale fosse il giusto approccio da adottare nei confronti degli amici a quattro zampe ” prosegue Monica, che tiene a specificare un’ ultima ma importantissima cosa “Dobbiamo essere noi adulti a dare il buon esempio di come dovrebbero essere trattati gli animali e queste iniziative vogliono dare lo spunto per far capire alle famiglie quanto sia fondamentale dimostrare e rappresentare il rapporto splendido che si può ricreare”.