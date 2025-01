Controlli antidroga dei carabinieri nei parchi: 4 giovani nei guai

I controlli antidroga dei carabinieri di Fontanafredda.

Negli ultimi giorni, al fine di contrastare il consumo di sostanze stupefacenti soprattutto tra i giovani e giovanissimi, i Carabinieri della Stazione di Fontanafredda hanno effettuato dei servizi straordinari di controlli antidroga all’interno dei parchi pubblici di Roveredo in Piano e Fontanafredda e in altri luoghi di abituale ritrovo dei ragazzi.

L’attività condotta dai militari dell’Arma ha portato alla segnalazione di 4 persone alla Prefettura di Pordenone, per il consumo di sostanze stupefacenti.

I quattro giovani segnalati.

Una 19enne di Roveredo in Piano è stata sorpresa, nella serata del 15 gennaio, nel parco “Piccolo Principe” di Fontanafredda con uno spinello già confezionato e 1,5 grammi di marijuana. Il giorno successivo, alle 23:30, un 21enne residente a San Quirino è stato fermato in piazza Julia con 1,5 grammi di hashish.

Lunedì pomeriggio, all’interno del parco “Auser” di Roveredo in Piano, un 28enne di origini ghanesi residente a Pordenone è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish confezionato in uno spinello. Infine, nella serata di martedì 21 gennaio, un 14enne del luogo è stato fermato in via del Parco a Fontanafredda con 1 grammo di hashish anch’esso già confezionato in uno spinello.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. L’attività dei Carabinieri di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti continua sia attraverso mirati controlli nelle zone ritenute più a rischio, sia con incontri informativi nelle scuole, durante i quali gli uomini dell’Arma si interfacciano con gli studenti e illustrano i pericoli insiti nel consumo di droghe – ancorchè “leggere” – e i danni che ne derivano, sia a livello fisico che per la vita sociale.