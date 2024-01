Si ribalta nel fosso e rimane incastrato nell’auto, ferito un uomo

Incidente a Fontanafredda.

Poco dopo le 18 di oggi, 18 gennaio, i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per un incidente avvenuto a Ranzano di Fontanafredda, in via Valstort, dove un’auto è uscita autonomamente di strada.

Valutate le informazioni giunte dalla Sores (Sala Operativa Emergenza Sanitaria), sono stati immediatamente inviati due mezzi, la prima partenza e l’autogru. Giunti sul posto i vigili del fuoco, hanno trovato il veicolo ribaltato nel fossato a lato della carreggiata e una persona ferita incarcerata al suo interno.

Dopo aver messo in sicurezza il mezzo con degli appositi stabilizzatori, i pompieri, utilizzando le pinze oleodinamiche, hanno creato lo spazio sicuro per poter liberare il conducente e hanno collaborato con i sanitari all’estricazione. L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato in codice giallo in ambulanza all’ospedale civile di Pordenone. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.