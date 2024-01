Pramollo, 70 km di piste aperte e ci sono anche le escursioni in quota con le guide

70 km di piste da sci aperte a Pramollo.

Sarà un weekend soleggiato e contraddistinto dalla neve fresca quello che attende gli appassionati che hanno in programma una puntata sulle piste del grande comprensorio sciistico di Pramollo, a cavallo tra Friuli e Carinzia. Grazie alle ultime nevicate e alla regolare manutenzione notturna, infatti, si potrà sciare su piste perfettamente curate.

Ma a Nassfeld Pramollo, c’è tantissimo da fare oltre allo sci e allo snowboard. Si può camminare con le ciaspole sulla neve, scendere con lo slittino, pattinare su ghiaccio naturale, attraversare il Parco Naturale del Weissensee con ranger esperti per una rigenerante immersione nella natura.

Tra le possibilità offerta, anche le escursioni in quota. La scuola di sport alpini permette ai turisti di scoprire le catene delle Alpi Carniche e del Gailtal, che è la valle più incontaminata d’Europa. Salire sulle cime non è solo impegnativo, richiede forza fisica e allenamento: è quindi prevista una preparazione teorica e pratica per affrontare al meglio le escursioni in quota con le guide alpine. I tour sugli sci sono quattro, di diversa lunghezza, impegno e durata: 3 ore per l’escursione più breve in direzione Auernig, 6 ore per il Tour 11 sul Gartnerkofel.

Chi cerca relax ed emozioni può scegliere tra due giri in carrozza trainata dai cavalli: lungo la Sonnenalpe Nassfeld fino alla malga Tressdorfer Alm o il tour romantico attraverso il sentiero che si snoda intorno alla città carinziana di Tröpolach.