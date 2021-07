L’incidente stradale a Flagogna.

Attimi di paura ieri sera a Flagogna, frazione di Forgaria nel Friuli, dove si è verificato un incidente stradale.

Sulla strada provinciale 22, per cause in corso di accertamento, un uomo ha perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava, andandosi a schiantare contro un albero. Erano le 22.

È subito scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di San Daniele e i carabinieri. L’automobilista coinvolto è stato trasportato in ospedale.

