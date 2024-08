Domenica 18 agosto, a partire dalle 20, nella Riserva del lago di Cornino torna l’evento pensato per bimbi dagli 8 ai 10 anni

Nel buio tra i rapaci, per esplorare il bosco nell’oscurità e scoprirne i segreti: torna, a grande richiesta, la “Notte da gufi per bambini coraggiosi” proposta alla Riserva naturale regionale del lago di Cornino dalla Coop Pavees, che gestisce il sito protetto.

L’evento – adatto ai bimbi dagli 8 ai 10 anni – è in programma per la serata di domenica 18 agosto, a partire dalle 20, ed è a partecipazione gratuita, ma per questioni di carattere logistico richiede la prenotazione: gli interessati possono comunicare la propria presenza chiamando il numero 0427 808526 o inviando una mail all’indirizzo centrovisite@riservacornino.it.

Passeggiata in notturna alla scoperta dei rapaci

L’esperienza si protrarrà per due ore e mezza; sono consigliati abbigliamento a strati, scarpe da trekking, lampada frontale o torcia e scorta d’acqua. A guidare l’avventura saranno gli esperti della Coop Pavees, presieduta da Luca Sicuro.

“I nostri piccoli ma coraggiosi ospiti – commenta Sicuro – si troveranno a percorrere di notte i sentieri della Riserva, alla ricerca dei vari rapaci notturni che popolano i nostri boschi: impareranno a riconoscere i loro richiami e le loro abitudini, evitando gli attacchi insidiosi del minaccioso re gufo”.

Nelle precedenti edizioni, “l’esperienza – ricorda il vicesindaco di Forgaria nel Friuli con delega alla Riserva, Luigino Ingrassi – ha sempre raccolto un grande successo. Ci auguriamo che vada così anche stavolta, portando in Riserva tanti giovanissimi”, auspica, ricordando come la varietà di appuntamenti programmati durante l’anno sia funzionale a stimolare la curiosità di tutte le fasce anagrafiche, rendendo il sito protetto meta d’interesse per ogni età.