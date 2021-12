Il presepe subacqueo sul Lago di Cornino.

Per quest’anno è stata confermata la realizzazione del tradizionale presepe subacqueo sul lago di Cornino a Forgaria. Una grande notizia, che anche l’ufficio turistico di Fogaria ha confermato, perché l’anno scorso l’installazione era stata annullata a causa della pandemia. Dall’ufficio fanno sapere che ad ora il presepe ci sarà, ma tutto dipende dall’andamento della situazione pandemica.

Nel caso in cui non ci fossero cambiamenti particolari, l’evento più particolare e unico del Friuli è confermato per la notte del 24 dicembre. Come da tradizione, infatti, prima si svolgerà la Santa Messa e poi il presepe verrà acceso. L’opera sarà visitabile fino al 6 gennaio 2022.

La tradizione.

La storia del presepe subacqueo inizia nel 1973. All’inizio un gruppo di sommozzatori, entrando nelle acque del lago, facevano emergere dal fondale le statuine in gesso del presepe. Nei primi anni ’80 si è deciso di illuminare anche il fondale del lago, rendendo la scenografia ancora più magica e suggestiva. Durante la cerimonia del Natale subacqueo, la statua del Bambin Gesù emerge dalle acque e i sommozzatori la pongono nella culla. Nel frattempo gli altri spostano le altre statue verso la culla, circondata da una grande stella gialla, fino a completare la scena del presepe.

(Visited 160 times, 160 visits today)