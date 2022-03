La situazione nei supermercati del Friuli Venezia Giulia.

Nessuna scena da psicosi, nessun assalto al supermercato. A differenza di quanto successo in altre regioni, in Friuli Venezia Giulia non si è registrata nessuna corsa agli scaffali, nemmeno dopo che si è diffusa la notizia del possibile sciopero degli autotrasportatori (allarme in parte rientrato dopo lo stop del Garante). Dalla Despar al Carrefour fino all’Eurospin i carrelli sono pieni o mezzi pieni come sempre. Insomma, non stracolmi. Negli scaffali manca un po’ di farina e di olio. Da qualche parte si vedono delle file di pasta scarseggiare. Ma è una situazione che rientra nell’ordinario e dovuta alla rotazione del riassortimento.

È vero, in alcuni discount sono comparsi cartelli che invitano a non esagerare con i pacchi di farina e l’olio, pena dover rifare la fila alla cassa e un altro scontrino per pagare, ma nessun rischio di restare senza provviste a casa. Certo, la situazione è in evoluzione ed in Friuli preoccupa probabilmente, per il momento, molto più il caro benzina, che sta causando, da giorni, una vera e propria migrazione nei distributori oltre confine a caccia del risparmio.

(Visited 1.424 times, 1.424 visits today)