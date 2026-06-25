Aeroitalia al Trieste Airport: tornano i voli per Milano Linate, nuove rotte estive per la Sardegna

Aeroitalia rafforza la propria presenza a Trieste Airport con il ripristino del collegamento in continuità territoriale con Milano Linate e con l’avvio di due nuove rotte stagionali verso la Sardegna, dirette a Olbia e Alghero. L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Trieste, nel palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



Il nuovo collegamento tra il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia sarà operativo dal primo luglio 2026 fino al 31 gennaio 2027, con l’obiettivo di garantire una connessione stabile e strategica per cittadini, studenti, imprese e turisti. Una rotta considerata essenziale per avvicinare il territorio regionale a uno dei principali poli economici del Paese.

I voli tra Trieste e Milano Linate

La rotta Trieste-Milano Linate sarà servita con voli operati da Aeroitalia con aeromobili Atr 72-600. Dal lunedì al venerdì sono previsti due collegamenti giornalieri, con partenza da Trieste alle 7.30 e arrivo a Linate alle 8.30, mentre il volo di rientro decollerà da Milano alle 9.35 con arrivo a Trieste alle 10.35.



Nel periodo iniziale, fino al 31 luglio 2026, sarà attivo anche il collegamento serale con partenza da Trieste alle 18 e arrivo a Linate alle 19, seguito dal rientro da Linate alle 20.10 con arrivo a Trieste alle 21.10. La fascia serale riprenderà poi dal 31 agosto al 15 settembre, con partenza da Trieste alle 17.50 e arrivo a Milano alle 18.50.



La domenica, dal 5 luglio al 13 settembre, sarà operativo un volo giornaliero con partenza da Trieste alle 18.15 e arrivo a Linate alle 19.15, mentre il rientro da Milano è previsto alle 20.10, con arrivo a Trieste alle 21.10.



Trieste – Milano Linate

Lunedì-venerdì (due voli giornalieri):

· Trieste 07:30 → Linate 08:30

· Linate 09:35 → Trieste 10:35

· Trieste 18:00 → Linate 19:00 (fino al 31/07/2026)

· Linate 20:10 → Trieste 21:10 (fino al 31/07/2026)

· Trieste 17:50 → Linate 18:50 (dal 31/08/2026 al 15/09/2026)

· Linate 20:10 → Trieste 21:10 (dal 31/08/2026 al 15/09/2026)

Domenica (un volo giornaliero):

Linate 20:10 → Trieste 21:10 (dal 5/07/2026 al 13/09/2026)

Trieste 18:15 → Linate 19:15 (dal 5/07/2026 al 13/09/2026)

Da agosto anche Alghero e Olbia

Accanto alla continuità territoriale con Milano, Aeroitalia ha annunciato anche due collegamenti estivi da Trieste verso la Sardegna. Le nuove rotte saranno operative dal primo agosto al 14 settembre 2026, ampliando l’offerta dello scalo regionale durante la stagione turistica.

Il collegamento Trieste-Alghero sarà effettuato il lunedì e il venerdì, con due voli settimanali. Le partenze da Trieste sono previste alle 9.10 e alle 15.40, con arrivo rispettivamente alle 10.40 e alle 17.10. Da Alghero i voli di rientro partiranno alle 11.50 e alle 18.20, con arrivo a Trieste alle 13.20 e alle 19.50.

La rotta Trieste-Olbia sarà invece operativa il mercoledì e il sabato, con gli stessi orari: partenze da Trieste alle 9.10 e alle 15.40, rientri da Olbia alle 11.50 e alle 18.20.



Trieste – Alghero

Lunedì e venerdì (due voli settimanali):

· Trieste 09:10 → Alghero 10:40

· Alghero 11:50 → Trieste 13:20

· Trieste 15:40 → Alghero 17:10

· Alghero 18:20 → Trieste 19:50



Trieste – Olbia

Mercoledì e sabato (due voli settimanali):

· Trieste 09:10 → Olbia 10:40

· Olbia 11:50 → Trieste 13:20

· Trieste 15:40 → Olbia 17:10

· Olbia 18:20 → Trieste 19:50

Aeroitalia: “Un’assunzione di responsabilità verso il territorio”

Per Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, l’attivazione del collegamento tra Trieste e Milano Linate rappresenta “non solo un importante riconoscimento dell’affidabilità operativa” della compagnia, ma anche “una precisa assunzione di responsabilità verso il territorio e la sua comunità”.

Intrieri ha sottolineato l’orgoglio di poter offrire un servizio quotidiano tra Friuli Venezia Giulia e Lombardia, pensato per rispondere alle esigenze dei residenti ma anche di turisti e operatori economici. Le nuove rotte verso la Sardegna, ha aggiunto, intendono ampliare le possibilità di viaggio verso un’isola di grande attrattività, creando nuove opportunità di crescita per il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e la Sardegna.

Trieste Airport: “Collegamento strategico per cittadini e imprese”

Soddisfazione anche da parte di Fabio Gallo, amministratore delegato di Trieste Airport, che ha definito il ripristino dei voli in continuità territoriale da e per Milano Linate “un risultato molto importante per il territorio e per tutti i passeggeri che utilizzano Trieste Airport”.

Gallo ha ringraziato la Regione Friuli Venezia Giulia per aver attivato con tempestività il bando d’emergenza, garantendo la continuità di un collegamento ritenuto strategico per la mobilità di cittadini, studenti e operatori economici. Il servizio, ha evidenziato, rafforza il ruolo dello scalo regionale e migliora la connettività con il principale sistema economico del Paese.

L’amministratore delegato di Trieste Airport ha inoltre ricordato che la collaborazione con Aeroitalia non riguarda solo Milano Linate, ma comprende anche il rafforzamento dei collegamenti con Olbia, la rotta Trieste-Salerno attiva dallo scorso 24 maggio e la nuova destinazione Alghero.

Fedriga: “Un traguardo strategico per il Friuli Venezia Giulia”

Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha definito il ripristino del collegamento con Linate “un traguardo strategico per il Friuli Venezia Giulia”, perché avvicina il tessuto produttivo regionale a un centro nevralgico dell’economia nazionale ed europea.

Fedriga ha evidenziato l’impegno dell’Amministrazione regionale per raggiungere l’obiettivo, nella consapevolezza che infrastrutture efficienti siano fondamentali anche per il turismo, settore che negli ultimi anni ha registrato numeri importanti sul territorio. Il presidente ha espresso gratitudine ai vertici di Aeroitalia e di Trieste Airport per l’intesa raggiunta, sottolineando come l’accordo, comprensivo anche dei due voli per la Sardegna, porterà benefici alla cittadinanza e al sistema imprenditoriale locale.

Amirante: “Un’alternativa efficace in una fase delicata per i trasporti”

L’assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio, Cristina Amirante, ha rimarcato il valore della continuità territoriale come strumento per avvicinare le aree più periferiche ai centri finanziari, produttivi e istituzionali del Paese.

Secondo l’assessore, in una fase segnata da numerosi cantieri legati all’alta velocità e al miglioramento della rete ferroviaria, la presenza di un’alternativa aerea efficace assume un ruolo ancora più rilevante. Amirante ha ricordato il lavoro svolto con Enac e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per arrivare al risultato annunciato, aggiungendo che la Regione si è già attivata per garantire il nuovo contratto di continuità territoriale per il prossimo triennio.