Miss Universe illumina la Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo: le vincitrici

La selezione di Miss Universe Italia alla Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo

La Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo ha chiuso la sua 55esima edizione con una serata all’insegna dell’eleganza e della bellezza. A fare da cornice al gran finale della manifestazione è stata infatti la selezione regionale di Miss Universe Italia, organizzata dall’agenzia Mecforyou, che ha portato sul palco giovani concorrenti pronte a conquistare il pass per le prossime fasi del concorso.

L’appuntamento ha richiamato l’attenzione del pubblico presente, unendo il fascino di uno dei concorsi di bellezza più conosciuti al mondo alla tradizione di una fiera storica per il territorio. Le partecipanti hanno sfilato davanti alla giuria e agli spettatori in abiti da sera e costumi da bagno, mettendo in mostra non solo portamento e presenza scenica, ma anche personalità e sicurezza.

Le finaliste regionali

A impreziosire la serata sono state le madrine d’eccezione Emma Veritti, Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2025, e Salomè Rosario, finalista nazionale di Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2025, insieme a Lisabetta Blasizza e Francesca Fontana.

Al termine della selezione, hanno conquistato l’accesso alla finale regionale Francesca, 19 anni, di Gorizia, Melissa, 19 anni, di Moimacco, e Rebecca, 18 anni, di Tavagnacco. Per loro si apre ora una nuova tappa nel percorso verso Miss Universe Italia.

La serata ha assegnato anche alcuni riconoscimenti speciali: Alice ha ricevuto la fascia di Miss Blanc di Cura, Giulia quella di Miss Fiera dei Vini, mentre a Chiara è andato il titolo Excellence.

La novità della fascia “Next Candidate”

Tra i momenti più significativi anche l’elezione della “Mascotte”, con la fascia assegnata a Hilary, proclamata Next Candidate. Si tratta di una novità introdotta da quest’anno dalla direzione nazionale di Miss Universe Italy, che consente anche alle ragazze minorenni di avvicinarsi al concorso attraverso un percorso dedicato.

La vincitrice della fascia “Next Candidate” potrà infatti accedere direttamente alla finale regionale dell’edizione successiva, senza dover affrontare le selezioni preliminari.

Un concorso sempre più inclusivo

Nato in California nel 1952, Miss Universe è oggi considerato uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi e inclusivi a livello internazionale. Giunto alla 74esima edizione, negli anni ha ampliato i propri criteri di partecipazione, aprendo le porte anche a donne sposate, con figli, in gravidanza e, da quest’anno, senza limiti di età.

Gli unici requisiti richiesti restano la cittadinanza italiana e il compimento dei 18 anni. Un’evoluzione che conferma la volontà del concorso di valorizzare la bellezza in tutte le sue forme, dando spazio non solo all’estetica, ma anche a stile, eleganza, preparazione e personalità.

La tappa di Corno di Rosazzo ha così unito tradizione, spettacolo e glamour, chiudendo la Fiera dei Vini con una serata capace di celebrare il territorio e le sue protagoniste.