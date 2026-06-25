Il friulano vince la sfida dei social: l’esperienza ARLeF diventa un modello europeo

+200% di crescita su IG; +130% su FB, milioni di visualizzazioni su Youtube e Tiktok, community sempre più coinvolte

L’esperienza dell’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana nel campo della comunicazione digitale è stata recentemente indicata come modello di riferimento a livello europeo nell’ambito del progetto Crossterm, cofinanziato dall’Unione europea attraverso il Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia.

Sono stati gli stessi partner del progetto a invitare l’Agenzia a presentare la propria strategia comunicativa sui social network – Facebook, Instagram, YouTube e TikTok – riconosciuta come una delle più efficaci nel panorama della promozione linguistica. I risultati ottenuti nella diffusione della lingua friulana e nella creazione di comunità digitali in costante crescita e fortemente coinvolte hanno infatti attirato l’attenzione di quanti sono impegnati nella valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie.

Alla base del successo vi è una strategia, sviluppata in collaborazione con un team di professionisti della comunicazione, che ha saputo portare il friulano dentro la contemporaneità, puntando su contenuti visivamente impattanti, linguaggi attuali e un forte coinvolgimento degli utenti. Una scelta che ha prodotto risultati concreti e misurabili: dal 2020 a oggi il profilo Instagram è più che triplicato, passando da 4.850 a 15.435 follower (+218%), mentre Facebook ha registrato una crescita superiore al 130%, da 11.486 a 26.466 follower, in netta controtendenza rispetto al progressivo calo di utilizzo della piattaforma in molti Paesi europei.

Particolarmente significativa è anche l’esperienza di “Tic e Tac Furlan”, il profilo TikTok dell’ARLeF che, in poco più di tre anni, ha conquistato 20.500 follower grazie a brevi e coinvolgenti “pillole” di lingua friulana, capaci di generare in media oltre 10 milioni di impression all’anno.

Tra i progetti di maggiore successo presentati ai partner europei spicca inoltre YoupalTubo, il canale YouTube nato nel 2022 dalla collaborazione con un gruppo di giovani creator under 30. L’obiettivo era ambizioso: avvicinare le nuove generazioni alla lingua e alla cultura friulana attraverso ironia, creatività e format originali. Una sfida vinta. Oggi il canale conta 140 video, circa 18.000 iscritti e sfiora il milione di visualizzazioni annue, affermandosi come uno dei più rilevanti esempi di comunicazione digitale applicata a una lingua minoritaria.

Il valore innovativo di YoupalTubo è stato riconosciuto anche a livello nazionale: è stato infatti scelto per inaugurare la prima edizione di Dixit, il festival dedicato alla comunicazione digitale e all’innovazione, ricevendo un riconoscimento per la capacità di coniugare forte radicamento territoriale e linguaggi contemporanei. Un apprezzamento confermato anche nell’edizione 2026, che ha nuovamente affidato a YoupalTubo l’apertura del festival.

L’incontro con i partner del progetto Crossterm ha rappresentato un’importante occasione di confronto e trasferimento di buone pratiche, permettendo all’ARLeF di condividere un modello operativo concreto e replicabile. Un modello che dimostra come, anche per le lingue minoritarie, sia possibile ottenere risultati di grande rilievo investendo su contenuti di qualità, sulla costruzione di comunità digitali e sull’utilizzo dei linguaggi più vicini alle nuove generazioni.

Oggi la comunicazione digitale rappresenta una delle opportunità più potenti per garantire vitalità e futuro alle lingue minoritarie. Non sorprende quindi che il modello ARLeF stia suscitando interesse anche nel mondo accademico: proprio in questi mesi è infatti oggetto di studio da parte di una ricercatrice della Ulster University, impegnata ad analizzare gli strumenti di politica linguistica per la promozione intergenerazionale del friulano e del gallese.