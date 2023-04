Le prenotazioni negli alberghi per Pasqua in Friuli Venezia Giulia.

Per Pasqua e Pasquetta gli alberghi del Friuli Venezia Giulia sono occupati al 60% e si spera nella volata dell’ultimo minuto per far crescere un trend che si può considerare in netta ripresa. Per i ristoranti va ancora meglio e sono in moltissimi a voler vivere le festività pasquali fuori casa.

È questo quadro che traccia la presidente di Federalberghi Fvg, Paola Schneider, alla vigilia delle festività pasquali, primo banco di prova per la stagione primavera-estate 2023 che è al debutto. “Non c’è il tutto esaurito – prosegue -, ma è anche vero che diverse persone stanno attendendo le ultime previsioni meteo per fissare un paio di giorni di relax. Confidiamo in un ulteriore traino del last minute“.

Si tratta di una condizione generale sia che si guardi ai monti che al mare, dove non tutti gli alberghi ancora sono aperti. “Gli stranieri, in particolare i tedeschi, stanno arrivando. Non a frotte, ma la tendenza c’è”, continua Schneider, sufficientemente ottimista anche per quel che si profila oltre Pasqua. “Per il ponte del 25 Aprile e del 1° Maggio le cose si stanno muovendo nella direzione giusta – sintetizza la presidente di Federalberghi Fvg -: le prenotazioni in genere sono per 3-4 giorni, quindi non soggiorni lunghi, ma comunque interessanti. In ogni caso, – sottolinea – occorre guardare all’andamento, che per ora risulta positivo”.

Naturalmente, le strutture alberghiere vivono questo inizio di stagione come un assaggio di quello che verrà e, quindi, il sentiment resta quello “dell’attesa” per una presenza ancor più significativa di turisti, in particolare degli stranieri. Tuttavia, il 2023 sembra aver portato un vento favorevole per una generale “netta ripresa” di tutto il comparto legato all’alberghiero.